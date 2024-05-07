Голодные опасные гадюки ползают в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Он сообщил, что при визите в лес следует смотреть, нет ли поблизости змей.
Столько дней они от холода и голода страдали, они ведь не ползали по снегу в поисках пропитания, — рассказал специалист.
Также скоро настанет тот период, в который змеи обычно откладывают яйца. Гадюки сейчас ждут потепления и чтобы снег растаял. Тогда они выползают. А их укус опасен для человеческой жизни.
Напомним, что прошлым летом черные гадюки ползали по территории лыжной базы на Вагонке в Нижнем Тагиле.