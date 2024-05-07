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Жителей Свердловской области предупредили о голодных и опасных гадюках

Голодные опасные гадюки ползают в Свердловской области

7 мая 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Свердловской области предупредили о голодных и опасных гадюках

После обрушившихся на регион осадков, в Свердловской области стало ползать больше гадюк. Об этом сообщил доктор биологических наук Антон Ширяев.

Он сообщил, что при визите в лес следует смотреть, нет ли поблизости змей.

Столько дней они от холода и голода страдали, они ведь не ползали по снегу в поисках пропитания, — рассказал специалист.

Также скоро настанет тот период, в который змеи обычно откладывают яйца. Гадюки сейчас ждут потепления и чтобы снег растаял. Тогда они выползают. А их укус опасен для человеческой жизни.

Напомним, что прошлым летом черные гадюки ползали по территории лыжной базы на Вагонке в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Лес#Потепление#Снег#Осадки#Укус#Опасность#Голод#18+#Екатеринбург#Змеи
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