Инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла в московском Кремле

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Торжественная инаугурация стартовала в 12 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба президента.
На торжественную церемонию приглашены депутаты Госдумы, члены Совфеда, общественные деятели, главы регионов, артисты, а также многие другие гости. Свое присутствие на инаугурации ранее подтвердили представители европейских стран — Венгрии, Словакии, а также Франции.
Ровно в полдень Владимир Путин произнес слова клятвы, в которой пообещал работать на благо России, верно служить ей и защищать интересы, После этого прозвучал гимн Российской Федерации.
Напомним, что для Владимира Путина это уже пятая церемония вступления в должность президента. Первая инаугурация состоялась в 2000 году.
Владимир Путин набрал 87% на выборах в 2024 году.