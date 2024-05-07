Инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла в московском Кремле

На торжественную церемонию приглашены депутаты Госдумы, члены Совфеда, общественные деятели, главы регионов, артисты, а также многие другие гости. Свое присутствие на инаугурации ранее подтвердили представители европейских стран — Венгрии, Словакии, а также Франции.