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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:39

В Кремле прошла инаугурация Владимира Путина на должность президента России

Инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла в московском Кремле

7 мая 2024, 09:16
Фото: kremlin.ru

В Кремле прошла инаугурация Владимира Путина на должность президента России

Церемония вступления в должность президента прошла в Большом Кремлевском дворце в Москве.

Торжественная инаугурация стартовала в 12 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба президента.

На торжественную церемонию приглашены депутаты Госдумы, члены Совфеда, общественные деятели, главы регионов, артисты, а также многие другие гости. Свое присутствие на инаугурации ранее подтвердили представители европейских стран — Венгрии, Словакии, а также Франции.

Ровно в полдень Владимир Путин произнес слова клятвы, в которой пообещал работать на благо России, верно служить ей и защищать интересы, После этого прозвучал гимн Российской Федерации.

Напомним, что для Владимира Путина это уже пятая церемония вступления в должность президента. Первая инаугурация состоялась в 2000 году.

Владимир Путин набрал 87% на выборах в 2024 году.

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