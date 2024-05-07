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Машину отбросило на будку охраны на проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

«Иномарку отбросило»: напротив проходной УВЗ в Нижнем Тагиле произошло ДТП

7 мая 2024, 06:56
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Машину отбросило на будку охраны на проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

24-летний водитель отечественной машины спровоцировал ДТП. Авария произошла 6 мая в 10:00 на перекрестке улиц Восточное шоссе — Вагоностроителей около проходной УВЗ.

В результате одну из машин отбросило на будку охраны, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». В ГИБДД отметили, что водитель отечественного авто выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где влетел в Toyota Camry.

Иномаркой управлял 65-летний водитель. Он и отлетел на будку. В итоге никто не травмировался.

Стаж вождения автомобилиста на «ВАЗ-2114» составляет пять лет. Его привлекли к ответственности по двум административным статьям.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Иномарка#УВЗ#18+#Екатеринбург#Авария
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