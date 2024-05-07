«Иномарку отбросило»: напротив проходной УВЗ в Нижнем Тагиле произошло ДТП

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В результате одну из машин отбросило на будку охраны, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». В ГИБДД отметили, что водитель отечественного авто выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где влетел в Toyota Camry.
Иномаркой управлял 65-летний водитель. Он и отлетел на будку. В итоге никто не травмировался.
Стаж вождения автомобилиста на «ВАЗ-2114» составляет пять лет. Его привлекли к ответственности по двум административным статьям.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге.