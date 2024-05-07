Из окна во время пожара в Екатеринбурге выпрыгнул человек

Очевидцы сообщают, что другой мужчина, вылез из окна на верхнем этаже. Спасатели спустили ему шланг, мужчина спустился и сидел на внешнем блоке кондиционера. В результате он спасся. Пожарные дали ему молоток. Он разбил окно и забрался внутрь.