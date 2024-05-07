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Мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в Екатеринбурге

Из окна во время пожара в Екатеринбурге выпрыгнул человек

7 мая 2024, 08:08
Фото: E1

Мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в районе Автовокзала произошел пожар. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнул мужчина.

Горела квартира на 21-м этаже. По словам очевидцев, пожарные машины не могли проехать к высотке из-за припаркованных машин, пишет Е1.

Жители дома на Союзной, 2 сообщают, что в домовом чате людей просят эвакуироваться из дома. В региональном МЧС отметили, что на месте наблюдается сильное задымление.

Фото: E1

Известно, что мужчина упал на крышу магазина, который находится на первом этаже. Сейчас с ним находятся медики. Выжил ли он, пока неизвестно.

Очевидцы сообщают, что другой мужчина, вылез из окна на верхнем этаже. Спасатели спустили ему шланг, мужчина спустился и сидел на внешнем блоке кондиционера. В результате он спасся. Пожарные дали ему молоток. Он разбил окно и забрался внутрь.

Напомним, что недавно сосед спас пожилую женщину из пожара в Нижнем Тагиле. Воспламенилась квартира на последнем этаже.

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