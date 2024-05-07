Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Нижнем Тагиле в День Победы изменится маршрут движения общественного транспорта со стороны железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобусы пойдут по улице Садовой, проспекту Ленина (от Садовой до проспекта Мира), проспекту Мира, улице Карла Маркса. Далее транспорт проследует по обычному маршруту. Автобус №17 в День Победы будет ходить от ж/д вокзала.
Также 9 мая изменятся маршруты следования трамваев:
Кроме того, на время проведения торжественных мероприятий в День Победы будет организован дополнительный трамвайный маршрут «ул. Островского — ВМЗ».
Ранее стало известно, где в Нижнем Тагиле 9 мая будет запрещена парковка.