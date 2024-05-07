Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая

Автобусы пойдут по улице Садовой, проспекту Ленина (от Садовой до проспекта Мира), проспекту Мира, улице Карла Маркса. Далее транспорт проследует по обычному маршруту. Автобус №17 в День Победы будет ходить от ж/д вокзала.