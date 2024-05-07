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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Стали известны маршруты движения общественного транспорта в Тагиле в День Победы

Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая

7 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI

Стали известны маршруты движения общественного транспорта в Тагиле в День Победы

В Нижнем Тагиле из-за проведения торжественных мероприятий в День Победы будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

В Нижнем Тагиле в День Победы изменится маршрут движения общественного транспорта со стороны железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы пойдут по улице Садовой, проспекту Ленина (от Садовой до проспекта Мира), проспекту Мира, улице Карла Маркса. Далее транспорт проследует по обычному маршруту. Автобус №17 в День Победы будет ходить от ж/д вокзала.

Также 9 мая изменятся маршруты следования трамваев:

  • трамвай № 15 «ГГМ — депо Кушва» будет следовать по маршруту «ГГМ — ул. Островского»;
  • трамвай № 9 « ул. Островского — мкр. Тагилстрой» будет следовать по маршруту «ул. Островского — мкр. Кр. Камень — мкр. Тагилстрой»;
  • трамвай № 12 «Пихтовые горы — ул. Островского» будет следовать по маршруту: «Пихтовые горы — Отделение дороги»;
  • трамвай № 8 «УВЗ — Приречный мкр.» будет следовать по маршруту «УВЗ — Отделение дороги».

Кроме того, на время проведения торжественных мероприятий в День Победы будет организован дополнительный трамвайный маршрут «ул. Островского — ВМЗ».

Ранее стало известно, где в Нижнем Тагиле 9 мая будет запрещена парковка.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#День Победы#Маршрут#Трамваи#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Изменение маршрута
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