Количество крупногабаритных отходов в Свердловской области увеличилось вдвое

Для предотвращения замусоривания прилегающих территорий более 30 площадок для сбора твердых коммунальных отходов на Среднем Урале были переведены на ежедневный двухразовый вывоз. К ним относятся организованные места скопления мусора в Нижнем Тагиле, в Невьянском, Верхнесалдинском, Качканарском, Краснотурьинском, Серовском и Сосьвинском городских округах. Примечательно, что лидерами по увеличению объемов образованных отходов за первые три недели апреля стали жители Сосьвинского, Верхотурского и Серовского ГО.