Количество крупногабаритных отходов в Свердловской области увеличилось вдвое

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Для предотвращения замусоривания прилегающих территорий более 30 площадок для сбора твердых коммунальных отходов на Среднем Урале были переведены на ежедневный двухразовый вывоз. К ним относятся организованные места скопления мусора в Нижнем Тагиле, в Невьянском, Верхнесалдинском, Качканарском, Краснотурьинском, Серовском и Сосьвинском городских округах. Примечательно, что лидерами по увеличению объемов образованных отходов за первые три недели апреля стали жители Сосьвинского, Верхотурского и Серовского ГО.
Весна уже по традиции — время обновления и генеральной уборки. Как правило, в этот период свердловчане гораздо активнее избавляются от ненужных вещей, что и приводит к образованию больших объемов крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Региональный оператор со своей стороны предоставляет бункерное оборудование и увеличивает кратность вывозов крупногабаритных ТКО, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Не менее актуальным весенним вопросом остается размещение отработанных автопокрышек рядом с мусорными баками. На сегодняшний день лидером по количеству площадок, где региональный оператор зафиксировал размещение автомобильной резины, является Красноуральский городской округ.
Единственный безопасный и законный вариант обращения с автопокрышками — сдать их на утилизацию специализированным компаниям. Шины относятся к четвертому классу опасности, легко воспламеняются и не поддаются биологическому разложению. При этом сжигать их также строго запрещено. При нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду.
За нарушение требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф может составить до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.
Отметим, региональный оператор не занимается вывозом шин в рамках услуги «Обращение с ТКО». В случае, если в месте накопления ТКО появились покрышки, информацию об этом необходимо направлять в управляющую компанию или местную администрацию, поскольку именно собственники земельных участков несут ответственность за санитарное состояние территории.
В Свердловской области, по сведениям, предоставленным Министерством ЖКХ, имеются три предприятия, осуществляющих утилизацию автошин. Например, в Краснотурьинске отработанные покрышки можно сдать по адресу: улица Фрунзе, дом 85/2. В Нижнем Тагиле — по адресам: улица Захарова, 10-216 и улица Фестивальная, дом 11. Подробную информацию о пунктах приема автомобильных покрышек, макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек можно уточнить на интерактивной карте ответственной утилизации.
Со всеми возникшими вопросами по работе регионального оператора можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о безопасных способах утилизации автомобильной резины в регионе.