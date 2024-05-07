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Published Сегодня, 09:13

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Площадку для ТКО в Верхней Салде прибрали только после жалоб в соцсетях

«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку

7 мая 2024, 09:13
Фото: паблик «вСалде»

Площадку для ТКО в Верхней Салде прибрали только после жалоб в соцсетях

Жители Верхней Салды, проживающие в черте домов улиц Пролетарская, 2б и Калинина, 5, пожаловались на постоянно неприбранную площадку для ТКО. По мнению горожан, там проживает большое количество людей, поэтому мусор не влазит в контейнеры, образуя свалку вокруг.

Люди регулярно оставляют жалобы по поводу свалки, о которой идет речь.

Если район большой неужели нельзя убирать чаще, а также поставить большой контейнер, — пишет жительница Салды Татьяна Кузнецова в паблике «вСалде».

Как уверяет женщина, на мусорной площадке наблюдается постоянный завал. Мусор разносится по округе, в том числе, улетает на детскую площадку. Юные салдинцы, в свою очередь, растаскивают выброшенные вещи. К примеру, оставленные у помойки телескопы от старых телевизоров они расколотили и теперь стекло лежит на тротуаре.

Фото: группа «вСалде»

Местные жители пытаются навести порядок во дворе — высадить клумбы и другую растительность, но вид омрачает большое количество разлетевшегося мусора.

Фото: группа «вСалде»
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В комментариях к записи представители компании «Рифей», к кому была адресована часть жалоб, вновь пояснили свердловчанам, что чистота площадки, в отличие от регулярного вывоза мусора, находится не в их компетенции. Так, порядок должны соблюдать либо УК, либо муниципалитет, нанимающий подрядчика для уборки. Уточнять график наведения порядка на конкретной площадке можно в мэрии.

После жалоб в социальных сетях стало известно, что администрация Верхней Салды провела уборку данной территории 3 мая. Добавим, что после очистки территории на площадке появились автомобильные шины, которые нужно утилизировать иным способом, не складируя в контейнер для ТКО.

Фото: "Рифей"
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#Юлия Мамонтова#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Мусор#Свалки#ТБО#Екатеринбург#Рифей#Верхняя Салда
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