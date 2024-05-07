«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Люди регулярно оставляют жалобы по поводу свалки, о которой идет речь.
Если район большой неужели нельзя убирать чаще, а также поставить большой контейнер, — пишет жительница Салды Татьяна Кузнецова в паблике «вСалде».
Как уверяет женщина, на мусорной площадке наблюдается постоянный завал. Мусор разносится по округе, в том числе, улетает на детскую площадку. Юные салдинцы, в свою очередь, растаскивают выброшенные вещи. К примеру, оставленные у помойки телескопы от старых телевизоров они расколотили и теперь стекло лежит на тротуаре.
Местные жители пытаются навести порядок во дворе — высадить клумбы и другую растительность, но вид омрачает большое количество разлетевшегося мусора.
В комментариях к записи представители компании «Рифей», к кому была адресована часть жалоб, вновь пояснили свердловчанам, что чистота площадки, в отличие от регулярного вывоза мусора, находится не в их компетенции. Так, порядок должны соблюдать либо УК, либо муниципалитет, нанимающий подрядчика для уборки. Уточнять график наведения порядка на конкретной площадке можно в мэрии.
После жалоб в социальных сетях стало известно, что администрация Верхней Салды провела уборку данной территории 3 мая. Добавим, что после очистки территории на площадке появились автомобильные шины, которые нужно утилизировать иным способом, не складируя в контейнер для ТКО.