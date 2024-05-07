«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку

В комментариях к записи представители компании «Рифей», к кому была адресована часть жалоб, вновь пояснили свердловчанам, что чистота площадки, в отличие от регулярного вывоза мусора, находится не в их компетенции. Так, порядок должны соблюдать либо УК, либо муниципалитет, нанимающий подрядчика для уборки. Уточнять график наведения порядка на конкретной площадке можно в мэрии.