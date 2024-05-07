Квартира на 21 этаже в Екатеринбурге могла загореться во время приготовления еды

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сотрудники МЧС озвучили предварительную версию пожара в квартире на 21 этаже многоэтажного дома. Возгорание могло начаться во время готовки, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
В квартире на тот момент находились двое мужчин. Когда кухня загорелась, они по какой-то причине не стали вызывать пожарных, а попытались спастись самостоятельно. В итоге один из молодых людей упал вниз и погиб.
Второй жилец квартиры долго сидел на карнизе, а спасся благодаря тросу, который ему протянули сверху. Его уже допросила полиция. Оказалось, что с погибшим соседом он не был знаком до вчерашнего вечера. Впервые мужчины встретились в одном из ресторанов Екатеринбурга. Причем погибший, по словам допрошенного, употреблял «порошки».
Обстоятельства пожара сейчас устанавливают в прокуратуре и Следственном комитете.
Ранее спасатели не могли пробиться к горящему дома из-за припаркованных машин.