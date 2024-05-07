Квартира на 21 этаже в Екатеринбурге могла загореться во время приготовления еды

Второй жилец квартиры долго сидел на карнизе, а спасся благодаря тросу, который ему протянули сверху. Его уже допросила полиция. Оказалось, что с погибшим соседом он не был знаком до вчерашнего вечера. Впервые мужчины встретились в одном из ресторанов Екатеринбурга. Причем погибший, по словам допрошенного, употреблял «порошки».