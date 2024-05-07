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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Екатеринбурге подорожали квартиры

Квартиры резко подорожали в Екатеринбурге

7 мая 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге подорожали квартиры

Недвижимое имущество подорожало в Екатеринбурге.

При этом покупательская активность сейчас растет, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на представителя Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.

Рост продаж квартир эксперты ожидают с апреля по июнь нынешнего года. Объем предложений за год возрос на 8%. Само же жилье подорожало примерно на 2%. Средняя цена за один «квадрат» оценивается в 148 тысяч. Причина — комиссии банков на ипотеку. Это касается новостроек.

А на рынке вторички ситуация обратная — упали и спрос от покупателей и предложения о продаже. За год жилья для продажи стало меньше. Один «квадрат» сейчас стоит около 116 тысяч. Стоимость различается в зависимости от района.

Ранее вторичное жилье тоэе снова подорожало в областном центре. В среднем один «квадрат» жилья в городе стоит 117,1 тысяч рублей.

На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга
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#Дарья Сорокина#Экономика#Свердловская область#Новостройки#Предложение#Ипотека#Недвижимость#Спрос#Екатеринбург#Цена
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