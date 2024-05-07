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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Цены на квартиры в новостройках Нижнего Тагила упали в апреле на 5,9%

Квартиры в новостройках Нижнего Тагила подешевели в апреле почти на 6%

7 мая 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

Цены на квартиры в новостройках Нижнего Тагила упали в апреле на 5,9%

Эксперты в России говорят о постепенном «охлаждении» рынка недвижимости в стране. В некоторых городах, в том числе в Нижнем Тагиле, в апреле подешевели квартиры в новостройках

Цены на первичном рынке жилья в апреле ушли в минус в 21 городе России, такие данные приводит аналитическое агентство «Мир квартир».

Рост цен на рынке недвижимости постепенно замедляется: так, за первый квартал текущего года цены на квадратный метр ушли в минус лишь в трех городах, а в апреле такая динамика была зафиксирована уже в 21 городе.

Так, в Нижнем Тагиле цена на новостройку упала на 5,9%. Это третье место среди городов, которые участвовали в исследовании. Сильнее цены обрушились только в Магнитогорске (-7,9%) и Астрахани (-6,5%). Также квартиры дешевели в Санкт-Петербурге, Туле, Кирове и Московской области.

Стоимость одного квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле снизилась в апреле на 1,2%. и составила 84 332 рубля.

В Екатеринбурге квартиры в новостройках в апреле незначительно подорожали — рост составил 1,5%. А вот квадратный метр в столице Свердловской области также дешевеет: апрельское падение составило 0,3%.

Ранее в Екатеринбурге подскочили цены на жилье во «вторичке».

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Цены#Жилье#Квартиры#Квадратный метр#Недвижимость#Екатеринбург#Рынок недвижимости
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