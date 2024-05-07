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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Машинисту асфальтоукладчика предлагают зарплату до 250 тысяч в Екатеринбурге

Машинисту асфальтоукладчика предлагают зарплату до 250 тысяч в Екатеринбурге

7 мая 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ищут специалиста, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей.

Так, большую заработную плату предлагают менеджеру по продажам В2В. Водителю асфальтоукладчика руководство будет платить до 216 тысяч рублей, рассказали в сервисе «Зарплаты.ру».

Кроме того, в сети размещена вакансия сотрудника швейного производства, в которой указан размер заработной платы до 150 тысяч. Также есть вакансия анестезиолога в онкоцентре. Данный медицинский сотрудник будет зарабатывать до 140 тысяч.

От 130 тысяч предлагают место рабочему на турбинном предприятии и руководителю сетью общепита. Также есть вакансия оператора станка ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч.

Напомним, в феврале 2024 года средний уровень заработной платы в Свердловской области вырос более, чем на 21% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году.

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