Машинисту асфальтоукладчика предлагают зарплату до 250 тысяч в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Так, большую заработную плату предлагают менеджеру по продажам В2В. Водителю асфальтоукладчика руководство будет платить до 216 тысяч рублей, рассказали в сервисе «Зарплаты.ру».
Кроме того, в сети размещена вакансия сотрудника швейного производства, в которой указан размер заработной платы до 150 тысяч. Также есть вакансия анестезиолога в онкоцентре. Данный медицинский сотрудник будет зарабатывать до 140 тысяч.
От 130 тысяч предлагают место рабочему на турбинном предприятии и руководителю сетью общепита. Также есть вакансия оператора станка ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч.
Напомним, в феврале 2024 года средний уровень заработной платы в Свердловской области вырос более, чем на 21% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году.