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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Монтажник из Свердловской области выиграл в лотерею 16,6 миллиона рублей

Монтажник из Свердловской области стал миллионером

7 мая 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

Монтажник из Свердловской области выиграл в лотерею 16,6 миллиона рублей

Жителя Свердловской области зовут Максим. Спецприз он получил в лотерее. Трудится Максим вахтовым методом на Дальнем Востоке в качестве монтажника.

Билет он приобрел в приложении на смартфоне, сообщили представители «Столото».

Когда он узнал, что выиграл, то не мог поверить своим глазам. Особенно когда увидел сумму выигрыша. Эти эмоции он сравнил с рождением детей, назвав такими же яркими.

Часть выигрыша мужчина хочет потратить на отдых за границей с женой и детьми. Оставшимися средствами он покроет ипотеку, а также образование для детей.

Ранее в регионе искали выигравшего 5 млн рублей мужчину.

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