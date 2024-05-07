Монтажник из Свердловской области стал миллионером

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Билет он приобрел в приложении на смартфоне, сообщили представители «Столото».
Когда он узнал, что выиграл, то не мог поверить своим глазам. Особенно когда увидел сумму выигрыша. Эти эмоции он сравнил с рождением детей, назвав такими же яркими.
Часть выигрыша мужчина хочет потратить на отдых за границей с женой и детьми. Оставшимися средствами он покроет ипотеку, а также образование для детей.
Ранее в регионе искали выигравшего 5 млн рублей мужчину.