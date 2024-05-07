Нижний Тагил назван одним из самых спортивных городов России

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Город вошел в число лауреатов премии под названием Sports Facilities. По результатам двух последних годов Нижний Тагил был отмечен этой наградой.
Приз теперь можно увидеть на стенде, расположенном в здании мэрии. Спецтрофея город удостоился на форуме SportB2B. Там поучаствовали свыше трех тысяч специалистов из разных частей страны.
Нижний Тагил и еще 300 конкурсантов сражались за победу. Все приехали зи разных городов России. Лидерами-спортсменами среди субъектов, где проживает свыше миллиона человек, стала северная столица. Победителями в городах с населением от 300 тысяч до миллиона граждан были названы Нижний Тагил, Тобольск и Соликамский ГО.
Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что эта награда — искренняя оценка спортивных достижений местных жителей. Он отметил, что в городе каждый месяц проходит как минимум 20 соревнований по различным видам спорта.
А в прошлом году в городе на 3,3% стало больше спортсменов. Речь о тех людях, которые занимаются физкультурой постоянно. Отмечается, что в этом году в строительство спортобъектов планируют выделить порядка 300 млн рублей.
Ранее сообщалось, что тагильчанка стала бронзовым призером в скалолазании на всероссийском турнире.