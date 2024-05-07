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Нижний Тагил назван одним из самых спортивных городов России

Нижний Тагил назван одним из самых спортивных городов России

7 мая 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
В России назвали самые спортивные города. Одним из них стал Нижний Тагил.

Город вошел в число лауреатов премии под названием Sports Facilities. По результатам двух последних годов Нижний Тагил был отмечен этой наградой.

Приз теперь можно увидеть на стенде, расположенном в здании мэрии. Спецтрофея город удостоился на форуме SportB2B. Там поучаствовали свыше трех тысяч специалистов из разных частей страны.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Нижний Тагил и еще 300 конкурсантов сражались за победу. Все приехали зи разных городов России. Лидерами-спортсменами среди субъектов, где проживает свыше миллиона человек, стала северная столица. Победителями в городах с населением от 300 тысяч до миллиона граждан были названы Нижний Тагил, Тобольск и Соликамский ГО.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что эта награда — искренняя оценка спортивных достижений местных жителей. Он отметил, что в городе каждый месяц проходит как минимум 20 соревнований по различным видам спорта.

А в прошлом году в городе на 3,3% стало больше спортсменов. Речь о тех людях, которые занимаются физкультурой постоянно. Отмечается, что в этом году в строительство спортобъектов планируют выделить порядка 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что тагильчанка стала бронзовым призером в скалолазании на всероссийском турнире.

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