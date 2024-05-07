«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Водители сообщили о том, что лось ходил на 43-44 километре трассы 5 мая «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».
Взрослая огромная особь, — отметил свердловский водитель в группе «Екатеринбург — Серов, ДПС, камеры».
Другая подписчица группы добавила, что она тоже видела животное днем ранее на этой же трассе по направлению в Нижний Тагил. Лось шел у отбойника.
Дикие животные могут выходить на трассу в любой момент. В частности, особое внимание нужно обращать на одноименный знак: специалисты предполагают, что в этих местах пролегают лесные маршруты лосей. Встреча со 100-килограммовым сохатым на трассе может закончиться серьезным ДТП. Так, в конце февраля под Нижним Тагилом на дороге, ведущей к Верхней Салде в аварии с лосем погиб 17-летний спортсмен, за день до своего дня рождения.
Летом 2022 года на трассе «Николо-Павловское — Алапаевск» вышедший на дорогу лось спровоцировал серьезное ДТП с пострадавшими. Редакция TagilCity.ru в конце февраля общалась с женщиной, которая покалечилась в аварии с беременной лосихой. Разбирательство по делу идет до сих пор, стороны искали свидетелей инцидента.
Специалисты уверены, что животное не задумывается о самосохранении, видя автомобиль. Ему лучше не сигналить. Следует снизить скорость или остановиться. Выбежавшего на дороге лося нужно объезжать сзади.