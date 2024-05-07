«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

Дикие животные могут выходить на трассу в любой момент. В частности, особое внимание нужно обращать на одноименный знак: специалисты предполагают, что в этих местах пролегают лесные маршруты лосей. Встреча со 100-килограммовым сохатым на трассе может закончиться серьезным ДТП. Так, в конце февраля под Нижним Тагилом на дороге, ведущей к Верхней Салде в аварии с лосем погиб 17-летний спортсмен, за день до своего дня рождения.