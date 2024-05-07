tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Лось угрожает безопасности на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

7 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI

Лось угрожает безопасности на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

Свердловские водители заметили на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» лося. Автомобилисты призывают участников дорожного движения быть внимательнее, чтобы встреча с животным не закончилась трагедией.

Водители сообщили о том, что лось ходил на 43-44 километре трассы 5 мая «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Взрослая огромная особь, — отметил свердловский водитель в группе «Екатеринбург — Серов, ДПС, камеры».

Другая подписчица группы добавила, что она тоже видела животное днем ранее на этой же трассе по направлению в Нижний Тагил. Лось шел у отбойника.

Дикие животные могут выходить на трассу в любой момент. В частности, особое внимание нужно обращать на одноименный знак: специалисты предполагают, что в этих местах пролегают лесные маршруты лосей. Встреча со 100-килограммовым сохатым на трассе может закончиться серьезным ДТП. Так, в конце февраля под Нижним Тагилом на дороге, ведущей к Верхней Салде в аварии с лосем погиб 17-летний спортсмен, за день до своего дня рождения.

Оставался день до дня рождения: в ДТП с лосем под Нижним Тагилом погиб волейболист
Узнать подробнее

Летом 2022 года на трассе «Николо-Павловское — Алапаевск» вышедший на дорогу лось спровоцировал серьезное ДТП с пострадавшими. Редакция TagilCity.ru в конце февраля общалась с женщиной, которая покалечилась в аварии с беременной лосихой. Разбирательство по делу идет до сих пор, стороны искали свидетелей инцидента.

Пострадавшая в ДТП с беременной лосихой позапрошлым летом ищет свидетелей аварии
Узнать подробнее

Специалисты уверены, что животное не задумывается о самосохранении, видя автомобиль. Ему лучше не сигналить. Следует снизить скорость или остановиться. Выбежавшего на дороге лося нужно объезжать сзади.

Читайте также:
Съехал к кювет и врезался в мост. Водитель погиб в ДТП под Верхней ПышмойС водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварииПеребегавший дорогу на «красный» пешеход в Нижнем Тагиле попал под колеса иномарки
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Лось#Смертельное дтп#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
Вчера, 15:49
Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
Вчера, 08:41
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Вчера, 05:03
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:02
«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ
Вчера, 08:20
Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы
Вчера, 14:21
"