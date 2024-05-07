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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлен до 20 мая

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая

7 мая 2024, 15:48
Фото: 1MI

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлен до 20 мая

Из-за неблагоприятных погодных условий отопление в учреждениях соцсферы и домах жителей Нижнего Тагила не будут отключать вплоть до 20 мая.

О продлении отопительного сезона сообщил в Telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, батареи останутся теплыми до 20 мая включительно.

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
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Градоначальник напомнил, что ранее планировалось завершить отопительный сезон 13 мая, однако из-за холода и плохой погоды решено продлить его на неделю. Соответствующие изменения будут внесены в постановление «Об окончании отопительного сезона 2023–2024 годов».

Владислав Пинаев также подчеркнул, что мэрия при принятии решения об отключении теплоснабжения и далее будет ориентироваться на погоду.

В Екатеринбурге коммунальщики собирались отключить отопление 7 мая.

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