Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая

Градоначальник напомнил, что ранее планировалось завершить отопительный сезон 13 мая, однако из-за холода и плохой погоды решено продлить его на неделю. Соответствующие изменения будут внесены в постановление «Об окончании отопительного сезона 2023–2024 годов».