Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
О продлении отопительного сезона сообщил в Telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, батареи останутся теплыми до 20 мая включительно.
Градоначальник напомнил, что ранее планировалось завершить отопительный сезон 13 мая, однако из-за холода и плохой погоды решено продлить его на неделю. Соответствующие изменения будут внесены в постановление «Об окончании отопительного сезона 2023–2024 годов».
Владислав Пинаев также подчеркнул, что мэрия при принятии решения об отключении теплоснабжения и далее будет ориентироваться на погоду.
В Екатеринбурге коммунальщики собирались отключить отопление 7 мая.