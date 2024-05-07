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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Отопительный сезон завершается в Екатеринбурге

Отопительный сезон завершается в Екатеринбурге

7 мая 2024, 07:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 13 мая заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписано мэром Алексеем Орловым.

Рабочие будут производить плановые работы и опрессовки, сообщается в паблике «УК „Академический“». Работа будет проводиться одновременно.

Недавно вице-мэр Владимир Гейко сообщал, что отключение тепла произойдет в первой половине мая. Первые опрессовки состоятся 14 мая. Работы будут проведены в несколько этапов. Финальная опрессовка запланирована на 9 августа.

Ранее была названа дата отключения тепла в Нижнем Тагиле.

Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Алексей Орлов#Мероприятия#Батареи#Екатеринбург
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