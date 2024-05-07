Отопительный сезон завершается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Рабочие будут производить плановые работы и опрессовки, сообщается в паблике «УК „Академический“». Работа будет проводиться одновременно.
Недавно вице-мэр Владимир Гейко сообщал, что отключение тепла произойдет в первой половине мая. Первые опрессовки состоятся 14 мая. Работы будут проведены в несколько этапов. Финальная опрессовка запланирована на 9 августа.
Ранее была названа дата отключения тепла в Нижнем Тагиле.