Перебегавший дорогу на «красный» пешеход в Нижнем Тагиле попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Мужчина переходил проезжую часть, несмотря на запрещающий сигнал. В этот момент его сбил автомобиль Chevrolet Lacetti, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции Нижнего Тагила.
Тагильчанину диагностировали перелом левой голени. После того, как мужчину осмотрели врачи, его отпустили домой. По его словам, он осознанно шел по дороге на красный свет и думал, что автомобилист его заметит и пропустит.
У водителя иномарки не имелось полиса ОСАГО. Кроме того, у транспортного средства были технические изменения, которые не были согласованы с ГИБДД. На водителя составили два протокола.
Напомним, вечером 28 апреля 2024 года под Асбестом водитель автобуса насмерть сбил пешехода.