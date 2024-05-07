Первое место на Всероссийском конкурсе чтецов заняла юная жительница Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Юная тагильчанка Мария Кожинова является воспитанницей студии развития «Теремок» ГДДЮТ и занимается под руководством Елены Шуровой, сообщает медиацентр ГДДЮТ.
Мария представила на конкурс произведение «Солидная дама» известного детского поэта Андрея Усачева и была признана лучшей. Девочка продемонстрировала не только удивительный артистизм, но и умение держаться на сцене.
Ранее в Нижнем Тагиле на хореографическом конкурсе «Волшебный каблучок» местные коллективы завоевали шесть Гран-при.