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Юная тагильчанка стала лучшей на Всероссийском конкурсе чтецов

Первое место на Всероссийском конкурсе чтецов заняла юная жительница Нижнего Тагила

7 мая 2024, 07:58
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Юная тагильчанка стала лучшей на Всероссийском конкурсе чтецов

Воспитанница тагильского ГДДЮТ Мария Кожинова победила в конкурсе чтецов «Талантливые дети России-2024».

Юная тагильчанка Мария Кожинова является воспитанницей студии развития «Теремок» ГДДЮТ и занимается под руководством Елены Шуровой, сообщает медиацентр ГДДЮТ.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Мария представила на конкурс произведение «Солидная дама» известного детского поэта Андрея Усачева и была признана лучшей. Девочка продемонстрировала не только удивительный артистизм, но и умение держаться на сцене.

Ранее в Нижнем Тагиле на хореографическом конкурсе «Волшебный каблучок» местные коллективы завоевали шесть Гран-при.

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