tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Выпавший из окна при аренде квартиры юноша в Екатеринбурге нигде не работал

Погибший при аренде квартиры в Екатеринбурге парень не работал и был замкнутым

7 мая 2024, 15:09
Фото: 1MI

Выпавший из окна при аренде квартиры юноша в Екатеринбурге нигде не работал

Мать юноши, который выпал из окна при аренде квартиры в Екатеринбурге, рассказала, что сын долгое время сидел дома, не работал и мало с кем общался.

22-летний Илья жил с матерью в Сысерти. В день своей гибели 6 мая он ушел из дома, о смерти сына женщина узнала от полиции. Об этом Светлана рассказала изданию Е1.

Тело молодого человека нашли под окнами высотки в Екатеринбурге
Узнать подробнее

По ее словам, сын окончил местный техникум, отслужил срочную службу. После возвращения из армии какое-то время работал водителем, а потом уволился. Он нигде не работал почти полгода, все время сидел дома и практически ни с кем не общался.

Женщина уверяет, что серьезных конфликтов с сыном у нее не было, однако она периодически просила его устроиться на работу. Мать утверждает, что у ее сына не было денег на съемную квартиру.

Напомним, что трагедия случилась, когда Илья пришел по объявлению о сдаче квартиры. Владелец начал показывать ему помещение, но юноша в какой-то момент отстал, а потом мужчина обнаружил открытое окно.

В Екатеринбурге 7 мая мужчина погиб, выпав из окна во время пожара.

Читайте также:
В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенкаКвартира на 21 этаже в Екатеринбурге могла загореться во время приготовления едыВ Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 10-летнего мальчика
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Работа#Мать#Окно#Аренда#Конфликт#Военная служба#Гибель человека#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
Вчера, 15:49
«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Сегодня, 09:15
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Вчера, 05:03
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая
Сегодня, 10:16
«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку
Сегодня, 09:13
"