Погибший при аренде квартиры в Екатеринбурге парень не работал и был замкнутым

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
22-летний Илья жил с матерью в Сысерти. В день своей гибели 6 мая он ушел из дома, о смерти сына женщина узнала от полиции. Об этом Светлана рассказала изданию Е1.
По ее словам, сын окончил местный техникум, отслужил срочную службу. После возвращения из армии какое-то время работал водителем, а потом уволился. Он нигде не работал почти полгода, все время сидел дома и практически ни с кем не общался.
Женщина уверяет, что серьезных конфликтов с сыном у нее не было, однако она периодически просила его устроиться на работу. Мать утверждает, что у ее сына не было денег на съемную квартиру.
Напомним, что трагедия случилась, когда Илья пришел по объявлению о сдаче квартиры. Владелец начал показывать ему помещение, но юноша в какой-то момент отстал, а потом мужчина обнаружил открытое окно.
В Екатеринбурге 7 мая мужчина погиб, выпав из окна во время пожара.