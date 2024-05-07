Пострадавшему после нападения собаки подростку из Екатеринбурга выплатят 80 тысяч

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Расследование инцидента продолжалось почти два года — нападение на подростка произошло в июне 2022 года. Сейчас суд по представлению свердловской прокуратуры вынес решение о выплате пострадавшему компенсации морального вреда в сумме 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Было установлено, что тибетский мастиф, который искусал школьника, гулял с хозяйкой на территории СНТ «Жилищник-3». Пес набросился неожиданно, ребенок серьезно пострадал и с сильным кровотечением был доставлен в травмпункт. Здесь ему оказали медицинскую помощь. Также мальчику пришлось сделать несколько уколов от бешенства.
Суд посчитал, что подростку были причинены серьезные нравственные и физические страдания. Кроме того, у него развилась фобия в отношении собак, которых он теперь боится.
Ранее в Североуральске домашний пес вцепился в лицо почтальону.