Пострадавшему после нападения собаки подростку из Екатеринбурга выплатят 80 тысяч

Было установлено, что тибетский мастиф, который искусал школьника, гулял с хозяйкой на территории СНТ «Жилищник-3». Пес набросился неожиданно, ребенок серьезно пострадал и с сильным кровотечением был доставлен в травмпункт. Здесь ему оказали медицинскую помощь. Также мальчику пришлось сделать несколько уколов от бешенства.