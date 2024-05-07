Правила платной парковки обновлены в Екатеринбурге

В документе сказано, что на парковках запрещено бронировать места или оставлять машины для хранения, пишет ЕАН. Отмечается, что машины должны стоять с соблюдением правил (по разметке) и не перекрывать проезд другим авто. Также нельзя скрывать номера, как сзади, так и спереди.