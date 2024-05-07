Правила платной парковки обновлены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Документ размещен на сайте мэрии. Тарифы остались теми же. Цена — 30 рублей за час. Оплатить парковку можно в течение десяти минут. Изменилась только сумма штрафов за нарушение правил парковки.
В документе сказано, что на парковках запрещено бронировать места или оставлять машины для хранения, пишет ЕАН. Отмечается, что машины должны стоять с соблюдением правил (по разметке) и не перекрывать проезд другим авто. Также нельзя скрывать номера, как сзади, так и спереди.
Ранее глава области подписал документ об увеличении штрафов. Они коснутся тех автомобилистов, которые не оплатили нахождение авто на стоянке.
Штраф — от 3 до 4 тысяч рублей. Ранее штраф был от 1 до 3 тысяч рублей. В документации эти суммы уже прописаны.
Также скоро парковку запретят на четырех улицах Екатеринбурга. На местах появятся соответствующие знаки.