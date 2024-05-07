tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Правила платной парковки обновлены в Екатеринбурге

Правила платной парковки обновлены в Екатеринбурге

7 мая 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурга изменены правила парковки. Их утвердил глава города Алексей Орлов.

Документ размещен на сайте мэрии. Тарифы остались теми же. Цена — 30 рублей за час. Оплатить парковку можно в течение десяти минут. Изменилась только сумма штрафов за нарушение правил парковки.

В документе сказано, что на парковках запрещено бронировать места или оставлять машины для хранения, пишет ЕАН. Отмечается, что машины должны стоять с соблюдением правил (по разметке) и не перекрывать проезд другим авто. Также нельзя скрывать номера, как сзади, так и спереди.

Ранее глава области подписал документ об увеличении штрафов. Они коснутся тех автомобилистов, которые не оплатили нахождение авто на стоянке.

Штраф — от 3 до 4 тысяч рублей. Ранее штраф был от 1 до 3 тысяч рублей. В документации эти суммы уже прописаны.

Также скоро парковку запретят на четырех улицах Екатеринбурга. На местах появятся соответствующие знаки.

Где нельзя будет парковаться в Нижнем Тагиле в День Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
Штраф за неоплату парковки увеличен в Екатеринбурге в три разаНовые парковки и детские площадки появятся во дворе на Вые в Нижнем Тагиле
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Постановление#Евгений Куйвашев#Парковка#Тарифы#Алексей Орлов#Правила#Штрафы#Разметка#Рубли#Машины#Парковки#Номера#Екатеринбург
Подпишитесь
Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
Вчера, 15:49
«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Сегодня, 09:15
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Вчера, 05:03
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая
Сегодня, 10:16
«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку
Сегодня, 09:13
"