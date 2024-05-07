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Пушечные выстрелы прогремели в центре Екатеринбурга 6 мая

Пушки палили в центре Екатеринбурга 6 мая

7 мая 2024, 07:55
Фото: 1MI

Пушечные выстрелы прогремели в центре Екатеринбурга 6 мая

Екатеринбуржцы утром 6 мая услышали звуки, похожие на громовые раскаты. Оказалось, что утром в центре города стреляли из пушек.

В столице Среднего Урала во время репетиции парада Победы во вторник, 6 мая, прогремели пушечные выстрелы, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В параде 9 Мая примут участие пушки ЗИС-3. Именно они дали залпы, которые были слышны за много километров. Сами орудия расположились возле спорткомплекса «Динамо».

По сценарию праздника они дадут залп перед гимном Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на парад Победы в Екатеринбурге приглашены только ветераны ВОВ и их родственники.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Парад победы#Репетиция#Гимн российской федерации#Екатеринбург#Пушки#Залп
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