Пушки палили в центре Екатеринбурга 6 мая

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В столице Среднего Урала во время репетиции парада Победы во вторник, 6 мая, прогремели пушечные выстрелы, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
В параде 9 Мая примут участие пушки ЗИС-3. Именно они дали залпы, которые были слышны за много километров. Сами орудия расположились возле спорткомплекса «Динамо».
По сценарию праздника они дадут залп перед гимном Российской Федерации.
Ранее стало известно, что на парад Победы в Екатеринбурге приглашены только ветераны ВОВ и их родственники.