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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

Рейд по поимке мигрантов-уклонистов прошел в Екатеринбурге

Семерых мигрантов поймали и отвезли в военкомат в Екатеринбурге

7 мая 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney

Рейд по поимке мигрантов-уклонистов прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики отправились в рейд по поиску бывших мигрантов, которые не поставлены на воинский учет, хотя живут в России и имеют гражданство. Мероприятия состоялись в Кировском и Октябрьском районах.

В итоге было поймано семь нарушителей закона. Их отвезли в военкомат, рассказали в СК России по ЦВО.

Всего же с начала года на учет после таких рейдов поставили около тысячи иностранцев с российским гражданством. Такие мероприятия проходят и в других городах — Нижнем Тагиле, Первоуральске.

Отмечается, что все иностранцы, получившие российское гражданство по закону должны «прикрепиться» к военкомату.

Напомним, что на недавнем таком рейде в Нижнем Тагиле силовики поймали два иностранца, которые были поставлены на воинский учет.

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#Дарья Сорокина#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Рейд#Мигранты#Иностранцы#Трудовые мигранты#Военкомат#ЦВО#Екатеринбург#Воинский учет#СК России#Российское гражданство
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