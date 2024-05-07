Семерых мигрантов поймали и отвезли в военкомат в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В итоге было поймано семь нарушителей закона. Их отвезли в военкомат, рассказали в СК России по ЦВО.
Всего же с начала года на учет после таких рейдов поставили около тысячи иностранцев с российским гражданством. Такие мероприятия проходят и в других городах — Нижнем Тагиле, Первоуральске.
Отмечается, что все иностранцы, получившие российское гражданство по закону должны «прикрепиться» к военкомату.
Напомним, что на недавнем таком рейде в Нижнем Тагиле силовики поймали два иностранца, которые были поставлены на воинский учет.