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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Силовики РФ получат новый инструмент поиска интернет-пользователей

Силовики РФ получат новый инструмент поиска интернет-пользователей

7 мая 2024, 09:22
Фото: 1MI
Российским силовикам дадут новый инструмент поиска интернет-пользователей. Таким правом их наделит Министерство цифрового развития.

Представители ведомства расширят перечень информации об пользователях глобальной сети. Нововведения перечислены в постановлении правительства.

Ведомство предлагает добавить в перечень данные, которые должны сораняться в базе, номер сетевого порта пользователя и ресурса ОХИ (физ. или юрлица, владеющие сайтом), сообщают «Новые известия».

Ранее, с 2018 года ОХИ были обязаны хранить данные о передаче сообщений юзерам, а также само содержание этих посланий. Известно, что пока правоохранители столкнулись с отсутствием расширенных данных об IP-адресах конкретного юзера, который отправляет посты в соцсети с содержанием, которое считается незаконным. Поэтому ранее у силовиков возникали трудности в вычислении таких пользователей-нарушителей закона РФ.

Ранее сообщалось, что силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам.

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