Силовики РФ получат новый инструмент поиска интернет-пользователей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Представители ведомства расширят перечень информации об пользователях глобальной сети. Нововведения перечислены в постановлении правительства.
Ведомство предлагает добавить в перечень данные, которые должны сораняться в базе, номер сетевого порта пользователя и ресурса ОХИ (физ. или юрлица, владеющие сайтом), сообщают «Новые известия».
Ранее, с 2018 года ОХИ были обязаны хранить данные о передаче сообщений юзерам, а также само содержание этих посланий. Известно, что пока правоохранители столкнулись с отсутствием расширенных данных об IP-адресах конкретного юзера, который отправляет посты в соцсети с содержанием, которое считается незаконным. Поэтому ранее у силовиков возникали трудности в вычислении таких пользователей-нарушителей закона РФ.
Ранее сообщалось, что силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам.