Силовики РФ получат новый инструмент поиска интернет-пользователей

Ранее, с 2018 года ОХИ были обязаны хранить данные о передаче сообщений юзерам, а также само содержание этих посланий. Известно, что пока правоохранители столкнулись с отсутствием расширенных данных об IP-адресах конкретного юзера, который отправляет посты в соцсети с содержанием, которое считается незаконным. Поэтому ранее у силовиков возникали трудности в вычислении таких пользователей-нарушителей закона РФ.