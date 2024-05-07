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Сорвавшийся с балкона во время пожара в высотке екатеринбуржец погиб

Сорвавшийся из-за пожара с 21 этажа житель высотки в Екатеринбурге погиб

7 мая 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Сорвавшийся с балкона во время пожара в высотке екатеринбуржец погиб

Мужчина, который висел на балконе из-за пожара в высотке Екатеринбурга и упал на крышу магазина, погиб.

Мужчина сумел провисеть на балконе почти 10 минут, но потом у него устали руки, он полетел вниз, приземлившись на крышу магазина. Медики попытались оказать ему помощь, но его травмы оказались несовместимы с жизнью, он погиб, сообщил свердловский Минздрав.

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Также некоторые жильцы отравились продуктами горения, уточнили в Минздраве. На месте пожара работает несколько бригад медиков, которые оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что тушение пожара замедляется из-за того, что спецтехника не может подъехать к высотке — ей мешают припаркованные автомобили.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Минздрав#Пострадавшие#Медицинская помощь#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Высотка
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