Сорвавшийся из-за пожара с 21 этажа житель высотки в Екатеринбурге погиб

Мужчина сумел провисеть на балконе почти 10 минут, но потом у него устали руки, он полетел вниз, приземлившись на крышу магазина. Медики попытались оказать ему помощь, но его травмы оказались несовместимы с жизнью, он погиб, сообщил свердловский Минздрав.