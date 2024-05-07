Сорвавшийся из-за пожара с 21 этажа житель высотки в Екатеринбурге погиб

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Мужчина сумел провисеть на балконе почти 10 минут, но потом у него устали руки, он полетел вниз, приземлившись на крышу магазина. Медики попытались оказать ему помощь, но его травмы оказались несовместимы с жизнью, он погиб, сообщил свердловский Минздрав.
Также некоторые жильцы отравились продуктами горения, уточнили в Минздраве. На месте пожара работает несколько бригад медиков, которые оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее стало известно, что тушение пожара замедляется из-за того, что спецтехника не может подъехать к высотке — ей мешают припаркованные автомобили.