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Пожарные не могут проехать к горящей высотке в Екатеринбурге из-за машин

Спасатели не могут пробиться к горящей высотке в Екатеринбурге из-за машин

7 мая 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

Пожарные не могут проехать к горящей высотке в Екатеринбурге из-за машин

Припаркованные автомобили преграждают путь спецтехнике в Екатеринбурге. Пожарные расчеты выдвинулись на тушение высотки на улице Союзной.

Припаркованные автомобили преградили путь спецтехнике к месту возгорания на улице Союзной в столице Урала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Трудности с развертыванием испытывает, в частности, высотная техника. Сейчас для спасения людей из полыхающего здания привлечены специалисты газодымозащитной службы.

Предварительно, пожар вспыхнул в квартире на 21 этаже. Люди в попытке избежать смерти в огне начали прыгать из окон. Уже известно о том, что на крышу магазина упал мужчина, который до этого почти 10 минут провисел на перилах балкона. Пока о его состоянии ничего не сообщается.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Пожарные#Мужчина#Окна#Спецтехника#18+#Екатеринбург#МЧС#Пожарные машины
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