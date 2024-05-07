Спасатели не могут пробиться к горящей высотке в Екатеринбурге из-за машин

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Припаркованные автомобили преградили путь спецтехнике к месту возгорания на улице Союзной в столице Урала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Трудности с развертыванием испытывает, в частности, высотная техника. Сейчас для спасения людей из полыхающего здания привлечены специалисты газодымозащитной службы.
Предварительно, пожар вспыхнул в квартире на 21 этаже. Люди в попытке избежать смерти в огне начали прыгать из окон. Уже известно о том, что на крышу магазина упал мужчина, который до этого почти 10 минут провисел на перилах балкона. Пока о его состоянии ничего не сообщается.