Спасатели не могут пробиться к горящей высотке в Екатеринбурге из-за машин

Предварительно, пожар вспыхнул в квартире на 21 этаже. Люди в попытке избежать смерти в огне начали прыгать из окон. Уже известно о том, что на крышу магазина упал мужчина, который до этого почти 10 минут провисел на перилах балкона. Пока о его состоянии ничего не сообщается.