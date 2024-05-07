Стали известны подробности падения 4-летнего ребенка из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По словам мамы мальчика, дома находились она, пострадавший сын и восьмилетний ребенок, отец ушел на работу. Екатеринбурженка подняла детей, чтобы отвести их в детский сад и в школу, после чего ушла в туалет, пишет Ура.ру.
Когда женщина вернулась, она заметила, что старший сын стоит на кухне, а на открытой лоджии стоит стул. Ребенок уже лежал на земле. По предположению матери, мальчик мог взять стул и высунуться из окна.
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Врачи сначала предположили, что история была криминальной, так как им показалось, что его травмы не соответствуют полученным в результате падения. При этом, по словам очевидца, семья мальчика благополучная.
Напомним, мальчик выпал из окна 4 мая 2024 года на Шефской улице.