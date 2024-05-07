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Стали известны подробности падения 4-летнего ребенка из окна в Екатеринбурге

Стали известны подробности падения 4-летнего ребенка из окна в Екатеринбурге

7 мая 2024, 11:41
Фото: 1MI
Стало известно, при каких обстоятельствах четырехлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна.

По словам мамы мальчика, дома находились она, пострадавший сын и восьмилетний ребенок, отец ушел на работу. Екатеринбурженка подняла детей, чтобы отвести их в детский сад и в школу, после чего ушла в туалет, пишет Ура.ру.

Когда женщина вернулась, она заметила, что старший сын стоит на кухне, а на открытой лоджии стоит стул. Ребенок уже лежал на земле. По предположению матери, мальчик мог взять стул и высунуться из окна.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Врачи сначала предположили, что история была криминальной, так как им показалось, что его травмы не соответствуют полученным в результате падения. При этом, по словам очевидца, семья мальчика благополучная.

Напомним, мальчик выпал из окна 4 мая 2024 года на Шефской улице.

Екатеринбургские медики рассказали о состоянии выпавшего из окна 4-летнего ребенка
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