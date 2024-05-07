Свердловский электрик пошел на СВО за сыном и погиб в бою

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В мэрии Каменска-Уральского отметили, что Сергей был на СВО с ноября 2022 года. Погиб он в бою 10 декабря прошлого года. Боролся за освобождение Авдеевки в ДНР, пишет Е1.
Отмечается, что военный был веселым и коммуникабельным человеком. Также он был преданным другом и отличным папой. Родился он в селе Колчедан, там его и похоронили. Помимо электрики, Сергей ремонтировал технику.
Ранее подполковник полиции в отставке из Красноуфимска погиб на СВО.