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49-летний электрик из Свердловской области погиб на СВО

Свердловский электрик пошел на СВО за сыном и погиб в бою

7 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI

49-летний электрик из Свердловской области погиб на СВО

Электрик Сергей Кунников не дожил до 50-летия, которое скоро должен был отпраздновать. Он погиб на СВО, куда отправился вслед за сыном.

В мэрии Каменска-Уральского отметили, что Сергей был на СВО с ноября 2022 года. Погиб он в бою 10 декабря прошлого года. Боролся за освобождение Авдеевки в ДНР, пишет Е1.

Отмечается, что военный был веселым и коммуникабельным человеком. Также он был преданным другом и отличным папой. Родился он в селе Колчедан, там его и похоронили. Помимо электрики, Сергей ремонтировал технику.

Ранее подполковник полиции в отставке из Красноуфимска погиб на СВО.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Отец#Ремонт#Каменский район#Сын#Бой#Друг#ДНР#18+#Екатеринбург#СВО
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