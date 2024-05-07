Токарю в Тюмени оторвало пальцы станком

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Токарь начал изготавливать болты на станке. Во время работы в какой-то момент его руку закрутило в станок, рассказали в пресс-службе тюменской инспекции труда.
В результате у мужчины оторвало средние фаланги на двух пальцах левой руки. В результате проверки выяснилось, что происшествие случилось из-за плохой организации работ, а также из-за отсутствия наблюдения за рабочим.
По итогам проверки руководство предприятия, на котором травмировался работник, привлекли к ответственности.
Напомним, 20 апреля 2024 года в Екатеринбурге во время работы погиб электрик из-за удара током. В прокуратуре начали проверку.