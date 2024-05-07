Ущерб электросетям Свердловской области из-за снегопадов оценили в 50 млн рублей

Пострадали от разгула стихии несколько населенных пунктов, более 70 тысяч жителей остались без света, в некоторых городах и поселках отключилось водоснабжение. Спустя четыре дня подача электричества восстановлена практически везде. Лишь на отдельных участках отмечаются локальные ограничения.