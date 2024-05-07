Ущерб электросетям Свердловской области из-за снегопадов оценили в 50 млн рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В пресс-службе компании «Россети Урала» заявили, что убытки от неожиданных майских снегопадов в Свердловской области составляют не менее 50 млн рублей.
Пострадали от разгула стихии несколько населенных пунктов, более 70 тысяч жителей остались без света, в некоторых городах и поселках отключилось водоснабжение. Спустя четыре дня подача электричества восстановлена практически везде. Лишь на отдельных участках отмечаются локальные ограничения.
Кроме того, отдельные перебои пока испытывают жители Полевского: здесь из-за рухнувших деревьев упала целая линия ЛЭП.
Напомним, что аномальный снегопад накрыл Свердловскую область 4 мая. Из-за налипания мокрого снега произошли множественные обрывы ЛЭП. Пострадал в том числе Чкаловский район Екатеринбурга. В восстановлении электроснабжения участвовали 120 ремонтных бригад.