tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Ущерб от снегопада в Свердловской области оценили в 50 млн рублей

Ущерб электросетям Свердловской области из-за снегопадов оценили в 50 млн рублей

7 мая 2024, 08:25
Фото: 1MI

Ущерб от снегопада в Свердловской области оценили в 50 млн рублей

Свердловские энергетики подсчитали ущерб от непогоды, которая накрыла Средний Урал в начале мая. Предварительно назван сумма в 50 млн рублей.

В пресс-службе компании «Россети Урала» заявили, что убытки от неожиданных майских снегопадов в Свердловской области составляют не менее 50 млн рублей.

Пострадали от разгула стихии несколько населенных пунктов, более 70 тысяч жителей остались без света, в некоторых городах и поселках отключилось водоснабжение. Спустя четыре дня подача электричества восстановлена практически везде. Лишь на отдельных участках отмечаются локальные ограничения.

Кроме того, отдельные перебои пока испытывают жители Полевского: здесь из-за рухнувших деревьев упала целая линия ЛЭП.

Напомним, что аномальный снегопад накрыл Свердловскую область 4 мая. Из-за налипания мокрого снега произошли множественные обрывы ЛЭП. Пострадал в том числе Чкаловский район Екатеринбурга. В восстановлении электроснабжения участвовали 120 ремонтных бригад.

В Дегтярске продлили режим ЧС из-за последствий снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекордДорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской областиВ Дегтярске продлили режим ЧС из-за последствий снегопада
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Снегопад#Ущерб#Электроснабжение#Стихия#Восстановление#Екатеринбург#Россети
Подпишитесь
Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
Вчера, 15:49
Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
Вчера, 08:41
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Вчера, 05:03
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:02
«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ
Вчера, 08:20
Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы
Вчера, 14:21
"