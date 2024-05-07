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В Дегтярске продлили режим ЧС из-за последствий снегопада

В Дегтярске продлили режим ЧС из-за последствий снегопада

7 мая 2024, 05:14
Фото: 1MI
Режим ЧС в Дегтярске было решено продлить до 8 мая 2024 года.

В связи с продлением режима занятия в школах будут проходить в дистанционном формате, а работа дошкольных учреждений была временно приостановлена, рассказал глава Дегтярска Вадим Пильников.

Кроме того, мэр города сообщил, что в течение ближайшего времени планируется возобновить подачу отопления. Сперва тепло пустят в больницы, детсады и школьные учреждения, а затем в жилые дома.

Напомним, режим ЧС в Дегтярске установили 4 мая 2024 года. Данная мера была предпринята в связи с последствиями сильного снегопада, который прошел в населенных пунктах Свердловской области.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дегтярск#Снегопад#Отопление#Детские сады#ЧП#Школы#Теплоснабжение#18+#Екатеринбург#Режим ЧС#Дистанционное обучение#Инцидент
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