В Дегтярске продлили режим ЧС из-за последствий снегопада

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В связи с продлением режима занятия в школах будут проходить в дистанционном формате, а работа дошкольных учреждений была временно приостановлена, рассказал глава Дегтярска Вадим Пильников.
Кроме того, мэр города сообщил, что в течение ближайшего времени планируется возобновить подачу отопления. Сперва тепло пустят в больницы, детсады и школьные учреждения, а затем в жилые дома.
Напомним, режим ЧС в Дегтярске установили 4 мая 2024 года. Данная мера была предпринята в связи с последствиями сильного снегопада, который прошел в населенных пунктах Свердловской области.