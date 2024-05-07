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Стала известна личность мужчины, выпавшего из окна при пожаре в Екатеринбурге

В горящей многоэтажке в Екатеринбурге погиб 30-летний программист

7 мая 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney

Стала известна личность мужчины, выпавшего из окна при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлена личность мужчины, который выпал из окна в результате страшного пожара в высотке на улице Союзной в Екатеринбурге.

Правоохранители в Екатеринбурге установили личность мужчины, который сорвался с балкона во время пожара в высотке. Им оказался 30-летний специалист в IT Вячеслав Брусницын, пишет Е1 со ссылкой на его знакомого.

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Он отметил, что Вячеслав в свободное от работы время любил курить дома кальян, однако наркотики никогда не употреблял.

Выжившего во время пожара мужчину зовут Константин Буйновский, ему 35 лет. Он в разводе, имеет ребенка. Ранее фигурировал в деле о похищении собственного сына у бывшей жены.

Также ранее сообщалось, что мужчины познакомились накануне пожара, встретились они в одном из ресторанов Екатерин6урга. Буйновский рассказал на допросе полицейским, что погибший мужчина употреблял какие-то порошки.

Ранее сотрудники МЧС предположили, что возгорание в высотке могло начаться с кухни.

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