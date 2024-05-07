В горящей многоэтажке в Екатеринбурге погиб 30-летний программист

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Правоохранители в Екатеринбурге установили личность мужчины, который сорвался с балкона во время пожара в высотке. Им оказался 30-летний специалист в IT Вячеслав Брусницын, пишет Е1 со ссылкой на его знакомого.
Он отметил, что Вячеслав в свободное от работы время любил курить дома кальян, однако наркотики никогда не употреблял.
Выжившего во время пожара мужчину зовут Константин Буйновский, ему 35 лет. Он в разводе, имеет ребенка. Ранее фигурировал в деле о похищении собственного сына у бывшей жены.
Также ранее сообщалось, что мужчины познакомились накануне пожара, встретились они в одном из ресторанов Екатерин6урга. Буйновский рассказал на допросе полицейским, что погибший мужчина употреблял какие-то порошки.
Ранее сотрудники МЧС предположили, что возгорание в высотке могло начаться с кухни.