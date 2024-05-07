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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В ходе проведения дня национальных приоритетов обсудят будущее российской экономики

В ходе проведения дня национальных приоритетов обсудят будущее российской экономики

7 мая 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
В программе международной выставки-форума «Россия» 8 мая заявлен как День национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Этот день пройдет в обсуждениях перспектив модернизации ряда отраслей экономики и области взаимодействия правительства и предпринимательского сообщества.

Главным мероприятием дня станет пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика», пишет РИА «Новости». Ее участники прослушают выступления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова, заместителя мэра Москвы в московском правительстве, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича и главы совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева.

Участники дискуссий обсудят вопросы экономики и производительности труда и определят, способствуют ли действия федеральных и региональных властей улучшению инвестиционного климата. На обсуждение будут поставлены такие темы, как поддержка предприятий сектора МСП и сохранения активности бизнес-сообщества, роль финансовых учреждений в привлечении инвестиций малыми и средними предприятиями, устранение преград в транспортно-логистической сфере с целью формирования логистической независимости России.

8 мая пройдут отраслевые панели «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?», в ходе которых своими рассуждениями поделятся замглавы Минэкономразвития России Мурат Керефов, глава департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов, глава АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, а также делегаты от госкорпораций и предприятий, работающих в базовых несырьевых отраслях экономики, предпринимательских сообществ и правительств регионов страны.

Специалисты представят общий анализ работы предпринимателей, федеральных и региональных властей, направленной на улучшение инвестиционного климата и реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в частности — механизм обратной связи с бизнесом. Кроме того, они оценят итоги деятельности, осуществляемой в рамках требований нацпроекта «Производительность труда».

#Общество
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