В ходе проведения дня национальных приоритетов обсудят будущее российской экономики

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Главным мероприятием дня станет пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика», пишет РИА «Новости». Ее участники прослушают выступления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова, заместителя мэра Москвы в московском правительстве, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича и главы совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева.
Участники дискуссий обсудят вопросы экономики и производительности труда и определят, способствуют ли действия федеральных и региональных властей улучшению инвестиционного климата. На обсуждение будут поставлены такие темы, как поддержка предприятий сектора МСП и сохранения активности бизнес-сообщества, роль финансовых учреждений в привлечении инвестиций малыми и средними предприятиями, устранение преград в транспортно-логистической сфере с целью формирования логистической независимости России.
8 мая пройдут отраслевые панели «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?», в ходе которых своими рассуждениями поделятся замглавы Минэкономразвития России Мурат Керефов, глава департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов, глава АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, а также делегаты от госкорпораций и предприятий, работающих в базовых несырьевых отраслях экономики, предпринимательских сообществ и правительств регионов страны.
Специалисты представят общий анализ работы предпринимателей, федеральных и региональных властей, направленной на улучшение инвестиционного климата и реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в частности — механизм обратной связи с бизнесом. Кроме того, они оценят итоги деятельности, осуществляемой в рамках требований нацпроекта «Производительность труда».