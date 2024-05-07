В ходе проведения дня национальных приоритетов обсудят будущее российской экономики

Участники дискуссий обсудят вопросы экономики и производительности труда и определят, способствуют ли действия федеральных и региональных властей улучшению инвестиционного климата. На обсуждение будут поставлены такие темы, как поддержка предприятий сектора МСП и сохранения активности бизнес-сообщества, роль финансовых учреждений в привлечении инвестиций малыми и средними предприятиями, устранение преград в транспортно-логистической сфере с целью формирования логистической независимости России.