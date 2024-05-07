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Мэр Екатеринбурга застрял в пробке из-за репетиции парада Победы

В серьезной пробке из-за репетиции парада Победы застрял мэр Екатеринбурга

7 мая 2024, 14:27
Фото: официальный портал администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга застрял в пробке из-за репетиции парада Победы

Екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов застрял в пробке утром 7 мая, когда ехал на работу. Военные не сделали исключения для мэра и не пропустили его машину.

Из-за репетиции парада Победы в Екатеринбурге утром во вторник, 7 мая, возникли 9-балльные пробки. В заторе пришлось постоять даже мэру города Алексею Орлову. До работы он добирался 1 час и 20 минут, хотя обычно укладывается в 40 минут, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Екатеринбург встал в 9-балльных пробках из-за репетиция парада Победы
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По словам спикера издания, служебная машина екатеринбургского градоначальника простояла в заторе наравне с другими жителями города. Военные не пропустили машину мэра. Также известно, что некоторые чиновники горадминистрации решили отказаться от поездки на машине в этот день и добирались до работы пешком.

Накануне, 6 мая, репетиция парада прошла в Нижнем Тагиле. Здесь также возникли серьезные дорожные заторы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Чиновники#Военные#Парад победы#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Пробки
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