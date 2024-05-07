В серьезной пробке из-за репетиции парада Победы застрял мэр Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Из-за репетиции парада Победы в Екатеринбурге утром во вторник, 7 мая, возникли 9-балльные пробки. В заторе пришлось постоять даже мэру города Алексею Орлову. До работы он добирался 1 час и 20 минут, хотя обычно укладывается в 40 минут, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
По словам спикера издания, служебная машина екатеринбургского градоначальника простояла в заторе наравне с другими жителями города. Военные не пропустили машину мэра. Также известно, что некоторые чиновники горадминистрации решили отказаться от поездки на машине в этот день и добирались до работы пешком.
Накануне, 6 мая, репетиция парада прошла в Нижнем Тагиле. Здесь также возникли серьезные дорожные заторы.