В серьезной пробке из-за репетиции парада Победы застрял мэр Екатеринбурга

По словам спикера издания, служебная машина екатеринбургского градоначальника простояла в заторе наравне с другими жителями города. Военные не пропустили машину мэра. Также известно, что некоторые чиновники горадминистрации решили отказаться от поездки на машине в этот день и добирались до работы пешком.