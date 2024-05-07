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Published Сегодня, 15:40

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На трамвайных путях в Екатеринбурге появились «волчьи ямы» против автохамов

«Волчьи ямы» для автохамов появились на трамвайных путях в Екатеринбурге

7 мая 2024, 15:40
Фото: Е1

На трамвайных путях в Екатеринбурге появились «волчьи ямы» против автохамов

Екатеринбургский «Гортранс» решил бороться с нарушителями ПДД жесткими методами. На трамвайных путях в городе установили так называемые «волчьи ямы».

«Волчьи ямы» замечены на трамвайном кольце около парка имени Маяковского, пишет Е1.

Это специальные углубления с зубцами, которые вмонтированы между рельсами. Движению трамваев ловушка не мешает, однако колеса автомобилей при наезде на яму могут серьезно пострадать.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что «ловушки» были установлены по инициативе «Гортранса», однако администрация подобные жесткие меры не одобряет. Уже дано поручение убрать зубцы.

Ранее в Дегтярске автохам подрезал ВАЗ на дороге, травмы получил 13-летний мальчик.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Яма#Трамвайные пути#Трамваи#Автохам#Ловушка#Екатеринбург#Гортранс#Мэрия Екатеринбурга
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