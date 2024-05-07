«Волчьи ямы» для автохамов появились на трамвайных путях в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
«Волчьи ямы» замечены на трамвайном кольце около парка имени Маяковского, пишет Е1.
Это специальные углубления с зубцами, которые вмонтированы между рельсами. Движению трамваев ловушка не мешает, однако колеса автомобилей при наезде на яму могут серьезно пострадать.
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что «ловушки» были установлены по инициативе «Гортранса», однако администрация подобные жесткие меры не одобряет. Уже дано поручение убрать зубцы.
Ранее в Дегтярске автохам подрезал ВАЗ на дороге, травмы получил 13-летний мальчик.