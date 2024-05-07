Юные музыканты сыграли военные песни для 96-летнего ветерана из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Для ветерана состоялся индивидуальный концерт. Выступили юные баянист и аккордеонист. Они исполнили военные песни.
В армию Александра Матвеевича призвали в 18 лет. Свой путь он начал Риге, а завершил в Кенигсберге в качестве лейтенанта, сообщил Алексей Орлов. Представители администрации посидели с ветераном за праздничным столом и насладились концертом.
Теперь ветерану будут помогать с делами по дому и некоторыми бытовыми вопросами. Ранее у него дома был сделан ремонт. Также для ветерана была закуплена необходимая бытовая техника.
Ранее в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы.