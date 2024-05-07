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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

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Юные музыканты сыграли военные песни для 96-летнего ветерана из Екатеринбурга

Юные музыканты сыграли военные песни для 96-летнего ветерана из Екатеринбурга

7 мая 2024, 12:51
Фото: из Telegram-канала Алексея Орлова
В Екатеринбурге поздравили с Днем Победы ветерана, которому 96 лет. В гости к нему наведался глава города Алексей Орлов.

Для ветерана состоялся индивидуальный концерт. Выступили юные баянист и аккордеонист. Они исполнили военные песни.

В армию Александра Матвеевича призвали в 18 лет. Свой путь он начал Риге, а завершил в Кенигсберге в качестве лейтенанта, сообщил Алексей Орлов. Представители администрации посидели с ветераном за праздничным столом и насладились концертом.

Теперь ветерану будут помогать с делами по дому и некоторыми бытовыми вопросами. Ранее у него дома был сделан ремонт. Также для ветерана была закуплена необходимая бытовая техника.

Ранее в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Бытовая техника#Ветеран#Ремонт#Глава города#Поздравление#Екатеринбург#9 Мая
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