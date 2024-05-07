Здоровые легкие. Специалисты назвали методы профилактики бронхиальной астмы

Отсутствие резких запахов. Туалетная вода, дезодоранты, аромамасла или свечи должны подбираться с учетом реакции на запахи. Кроме того, ситуацию улучшат и гипоаллергенные стиральные порошки и средства гигиены. Отказ от использования бытовой химии защитит от воздействия вредных газов и частиц (хлор и аммиак). Работать нужно только в респираторе и плотных резиновых перчатках, при этом избегать превышения предельно-допустимой концентрации средств.