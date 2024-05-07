Здоровые легкие. Специалисты назвали методы профилактики бронхиальной астмы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательной системы человека, периодически вызывающее приступы учащения дыхания, кислородного голодания, кашля и громкого свиста при дыхании. В запущенных случаях характеризуется выраженным и даже жизнеугрожающим нарушением функции дыхания. Факторы риска возникновения этого недуга разделяются на внутренние (наследственность, пол, атопия) и внешние (домашние аллергены, внешние аллергены, курение, паразитарные инфекции, ожирение).
Наличие того или иного фактора не подразумевает 100%-ную вероятность развития заболевания. Однако присутствие раздражителей все же увеличивает шансы.
Среди самых распространенных причин развития бронхиальной астмы, кроме наследственности, выделяют:
Обострение приступов астмы могут вызвать также:
Бронхиальная астма может передаваться по наследству, если приступы астмы были у родителей, детям может передаться ген, который отвечает за повышенную чувствительность слизистой и бронхов и гиперактивность дыхательных путей. Дети наследуют не саму астму, а предрасположенность к ней. Вероятность возникновения астмы в таком случае не менее 30%, хотя в некоторых случаях астма может и не развиться, — рассказал аллерголог-иммунолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Владимир Морозов.
В Детской городской больнице Нижнего Тагила в 2023 году на диспансерном учете с бронхиальной астмой состояло 1197 детей. В текущем году количество пациентов увеличилось до 1232 человек.
Уход за домом. Аллергологи и пульмонологи для профилактики возникновения бронхиальной астмы советуют регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, менять постельное белье не реже двух раз в месяц, не заводить домашних животных, стирать мягкие игрушки, ковры и проводить химчистку мебели. Большое количество комнатных растений, плотные шторы (блэкаут), книги могут провоцировать аллергические реакции.
Выбор места жительства. Если проживать приходится в экологически неблагоприятном районе, то переезд будет существенным подспорьем в решении проблемы возникновения заболевания.
Отсутствие резких запахов. Туалетная вода, дезодоранты, аромамасла или свечи должны подбираться с учетом реакции на запахи. Кроме того, ситуацию улучшат и гипоаллергенные стиральные порошки и средства гигиены. Отказ от использования бытовой химии защитит от воздействия вредных газов и частиц (хлор и аммиак). Работать нужно только в респираторе и плотных резиновых перчатках, при этом избегать превышения предельно-допустимой концентрации средств.
Закаливание. Сюда относится не только обливание холодной водой, но и занятия плаванием, которые помогают выравнивать дыхание и тренируют выносливость. При этом и хлорированная вода в бассейнах может спровоцировать возникновение аллергии или астмы.
Своевременное лечение ОРВИ. Осложнения, возникающие при отсутствии полноценного лечения таких заболеваний, являются одной из самых распространенных причин смерти.
ЗОЖ. Сюда относится правильное питание, гигиена тела, умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотические вещества), поездки на море или в горы.
Прививки. Например, прививка от гриппа поможет избежать непредсказуемого течения этого заболевания. Пневмококковая вакцина защитит от тяжелого течения пневмонии.
Слушайте свой организм! Если после небольших нагрузок возникает одышка, появляется долго непроходящий кашель, выделяется мокрота или кровохарканье, нужно обратиться к врачу.
Бронхиальная астма, также как и болезни сердца или онкология, становятся причинами высокой смертности во всем мире. Сохранение здоровья легких — приоритет для каждого человека.
Напомним, ранее TagilCity.ru сообщал, как уберечь себя и своих близких от туберкулеза и почему так важно проходить ежегодные медицинские осмотры.