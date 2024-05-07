Женщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человека

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Обвиняемые и погибший находились на улице и вместе употребляли алкоголь. Потерпевший был их новым знакомым. В какой-то момент женщина начала с ним ругаться, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
Затем свердловчане набросились на мужчину и стали его избивать. После этого они облили знакомого спиртосодержащей жидкостью и подожгли. В результате мужчина скончался.
Нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. После завершения следствия материалы были переданы в суд.
Суд приговорил женщину, как инициатора убийства, к 18 годам тюремного заключения с ограничением свободы на два года, а мужчину к 13 годам с ограничением свободы на полтора года.
Напомним, в Нижней Туре местный житель зарезал своего знакомого, с которым у него произошла ссора. Его задержали.