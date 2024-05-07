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Женщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человека

Женщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человека

7 мая 2024, 06:24
Фото: 1MI
В Камышлове двое человек сожгли заживо своего знакомого. Происшествие случилось ночью 17 июня 2023 года.

Обвиняемые и погибший находились на улице и вместе употребляли алкоголь. Потерпевший был их новым знакомым. В какой-то момент женщина начала с ним ругаться, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

Затем свердловчане набросились на мужчину и стали его избивать. После этого они облили знакомого спиртосодержащей жидкостью и подожгли. В результате мужчина скончался.

Нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. После завершения следствия материалы были переданы в суд.

Суд приговорил женщину, как инициатора убийства, к 18 годам тюремного заключения с ограничением свободы на два года, а мужчину к 13 годам с ограничением свободы на полтора года.

Напомним, в Нижней Туре местный житель зарезал своего знакомого, с которым у него произошла ссора. Его задержали.

Житель села в Богдановичском районе убил жену и вывез тело в лес 13 лет назад
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