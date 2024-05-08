50 человек эвакуировались из загоревшегося магазина в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Пожар начался на улице 4-й Пятилетки. Прибывший на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что здание практически полностью охвачено огнем, информирует пресс-служба ГУ МЧС региона.
На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 50 минут. В итоге огонь удалось локализовать, площадь возгорания составила порядка 400 кв. м.
Пострадавших предварительно нет, более 50 человек горожан смогли сами выйти из помещения
Накануне, 7 мая, при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погиб 30-летний мужчина, который работал программистом. Спасаясь от пламени, он уцепился руками за балкон, но потом все-таки упал с большой высоты.