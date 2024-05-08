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Крупный пожар на площади 400 кв.м локализовали огнеборцы в Каменске-Уральском

50 человек эвакуировались из загоревшегося магазина в Каменске-Уральском

8 мая 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney

Крупный пожар на площади 400 кв.м локализовали огнеборцы в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском горели крыша, фасад и пристройка к магазину. Огонь распространился на площади 400 кв. м.

Пожар начался на улице 4-й Пятилетки. Прибывший на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что здание практически полностью охвачено огнем, информирует пресс-служба ГУ МЧС региона.

На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 50 минут. В итоге огонь удалось локализовать, площадь возгорания составила порядка 400 кв. м.

Пострадавших предварительно нет, более 50 человек горожан смогли сами выйти из помещения

Накануне, 7 мая, при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погиб 30-летний мужчина, который работал программистом. Спасаясь от пламени, он уцепился руками за балкон, но потом все-таки упал с большой высоты.

Сотрудники СК проводят проверку в Екатеринбурге после пожара в доме
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Пожар#Спасатели#Эвакуация#Возгорание#Здание#18+#Екатеринбург#МЧС
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