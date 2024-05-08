9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Тело Андрея Пономарева в ближайшее время прибудет в Нижний Тагил. О дате прощания редакции TagilCity.ru сообщила Анна Чухлова, вдова погибшего тагильчанина.
Похороны участника СВО пройдут 9 мая в 9:00 часов в похоронном зале «Реквием» на улице Челюскинцев.
На прощание с мужчиной придут его родные и близкие, а также друзья из Екатеринбурга. Андрей Пономарев будет похоронен рядом с матерью в деревне Большие Корзи Артинского района. Именно туда поедут близкие Андрея после официального прощания.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье погибшего.