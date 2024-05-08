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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО бойцом 9 мая

9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым

8 мая 2024, 14:16
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО бойцом 9 мая

Похороны жителя Нижнего Тагила Андрея Пономарева пройдут 9 мая в 9:00. Тело военного везут в Свердловскую область.

Тело Андрея Пономарева в ближайшее время прибудет в Нижний Тагил. О дате прощания редакции TagilCity.ru сообщила Анна Чухлова, вдова погибшего тагильчанина.

Похороны участника СВО пройдут 9 мая в 9:00 часов в похоронном зале «Реквием» на улице Челюскинцев.

На прощание с мужчиной придут его родные и близкие, а также друзья из Екатеринбурга. Андрей Пономарев будет похоронен рядом с матерью в деревне Большие Корзи Артинского района. Именно туда поедут близкие Андрея после официального прощания.

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Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье погибшего.

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