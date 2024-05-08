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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Счетная палата РФ определила главные проблемы российской медицины

Аудиторы Счетной палаты РФ рассказали о главных проблемах российской медицины

8 мая 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Счетная палата РФ определила главные проблемы российской медицины

Сокращение числа медучреждений, простаивающее высокотехнологичное оборудование и постепенный переход на платные рельсы. Российская медицина постепенно отказывается от принципов организации советского здравоохранения.

Счетная палата Российской Федерации недавно опубликовала бюллетени с данными за 2021, 2022 и девять месяцев 2023 года, в которых аудиторы подробно проанализировали состояние отечественной системы здравоохранения. Документы вместе с президентом «Лиги пациентов», членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александром Саверским читали «Новые известия».

Российская медицина в течение последнего десятилетия пережила целый ряд реформ, одна из которых связана с укрупнением и объединением лечебных учреждений. Суть реформы в том, чтобы маленькие больницы и поликлиники присоединить к более крупным и сделать лечение более эффективным. По мнению авторов проекта, выстраивается правильная «логистика», когда терапевт передает пациента узкому специалисту и, если требует ситуация, врачам в стационаре. При этом все звенья не теряют пациента из виду, что позволяет выстроить правильную тактику его лечения.

Однако, по словам Александра Саверского, реформа привела к тому, что из поликлиник на местах фактически исчезли узкие специалисты — неврологи, хирурги и эндокринологи. Теперь узкоспециализированная помощь оказывается на втором уровне, а в поликлинике по месту жительства получить медицинскую помощь нельзя.

Вторая проблема — нежелание регионов направлять пациентов с серьезными заболеваниями в специализированные федеральные центры. По факту местным властям это невыгодно: люди возвращаются из столицы с назначенным дорогостоящим лечением, которое должны обеспечить местные департаменты здравоохранения. Легче оставить человека дома и лечить его менее эффективными и более дешевыми препаратами, которые зачастую не дают положительного эффекта.

Государство в последние годы не скупится и поставляет в медучреждения достаточное количество дорогостоящей техники. Томографы и современные рентген-аппараты сегодня есть даже в небольших районных поликлиниках, однако зачастую здесь нет специалистов, которые могли бы работать на них.

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По словам Саверского, главная проблема даже не в нехватке кадров, а в отсутствии какой-либо системы: в России просто нет четкого плана, который позволил бы понять потребности населения в дорогостоящих обследованиях и соотнести их с возможностями регионов.

В результате всех этих процессов российское здравоохранение медленно, но верно переходит на платные рельсы. Причем в платном здравоохранении нет нормального регулирования, и порой медцентры фактически просто зарабатывают деньги. Так, при обследовании на томографах плата с пациента берется за каждую узкую зону — например, головной мозг.

Сегодня в российском здравоохранения возник перекос, а система бесплатного медицинского обслуживания, созданная Николаем Семашко, постепенно уходит в прошлое.

Ранее свердловский Минздрав пообещал решить проблему нехватки кадров за два-три года.

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