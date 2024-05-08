Аудиторы Счетной палаты РФ рассказали о главных проблемах российской медицины

Российская медицина в течение последнего десятилетия пережила целый ряд реформ, одна из которых связана с укрупнением и объединением лечебных учреждений. Суть реформы в том, чтобы маленькие больницы и поликлиники присоединить к более крупным и сделать лечение более эффективным. По мнению авторов проекта, выстраивается правильная «логистика», когда терапевт передает пациента узкому специалисту и, если требует ситуация, врачам в стационаре. При этом все звенья не теряют пациента из виду, что позволяет выстроить правильную тактику его лечения.