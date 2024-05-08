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25,9 млн выделено на очистку Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом

Авроринское водохранилище под Нижним Тагилом очистят от донных отложений

8 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI

25,9 млн выделено на очистку Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом

Авроринское водохранилище в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в скором времени начнут чистить от донных отложений.

Средства на очистку выделены из бюджета Свердловской области. Участок находится в границах улиц Красных Партизан. Садовой, Гоголя, а также водоподпорного сооружения. Окончание работ назначено на 15 ноября 2024 года, однако подрядчик может это сделать и досрочно.

Общая протяженность расчистки составит 947 метров, а площадь — 110,2 тысячи квадратных метров. После очистки средняя глубина воды в Авроринском пруду должна составлять 1,87 метра.

В период основных работ будет проводиться расчистка экскаватором в отвал. Затем рекультивируемый материал погрузят в самосвалы и отвезут на площадку, выделенную администрацией Горноуральского ГО. Также планируется компенсация ущерба, наносимого окружающей среде, в том числе зарыбление, выяснила редакция TagilCity.ru.

Подрядчик должен проводить исполнительную съемку, применять машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ и действовать по чертежам. На строительной площадке должна быть охрана, а качество выполненных работ соответствовать ГОСТ и всем нормативно-техническим документам. Гарантийный срок на результат работ составит два года.

Напомним, проект по очистке Авроринского водохранилища за четыре миллиона рублей подготовила компания из Москвы.

Капитальный ремонт Авроринской плотины в Черноисточинске завершится в начале ноября
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Черноисточинск#Водохранилище#Очистка#Водоем#Екатеринбург#Закупка
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