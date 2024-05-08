Авроринское водохранилище под Нижним Тагилом очистят от донных отложений

Подрядчик должен проводить исполнительную съемку, применять машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ и действовать по чертежам. На строительной площадке должна быть охрана, а качество выполненных работ соответствовать ГОСТ и всем нормативно-техническим документам. Гарантийный срок на результат работ составит два года.