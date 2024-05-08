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Бывшему вице-мэру Первоуральска предъявили обвинение по еще одной статье

Бывшему вице-мэру Первоуральска предъявили обвинение по еще одной статье

8 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI
Бывший вице-мэр Первоуральска и экс-директор «Водоканала» Артур Гузаиров, задержанный за превышение полномочий, обвиняется по статье за халатность.

Задержание Гузаирова прошло в апреле 2024 года. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 3 июня 2024 года, рассказали в пресс-службе облсуда.

Предположительно, задержанный делал фальшивые договоры о том, что устранены нарушения в работе коммунальной службы по водоснабжению, пишет Ура.ру.

Напомним, из «Водоканала» чиновника уволили в феврале 2024 года. Это произошло из-за сложной ситуации с водоснабжением в городе. В апреле его задержали за превышение полномочий.

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