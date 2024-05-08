Бывшему вице-мэру Первоуральска предъявили обвинение по еще одной статье

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Задержание Гузаирова прошло в апреле 2024 года. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 3 июня 2024 года, рассказали в пресс-службе облсуда.
Предположительно, задержанный делал фальшивые договоры о том, что устранены нарушения в работе коммунальной службы по водоснабжению, пишет Ура.ру.
Напомним, из «Водоканала» чиновника уволили в феврале 2024 года. Это произошло из-за сложной ситуации с водоснабжением в городе. В апреле его задержали за превышение полномочий.