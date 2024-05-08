Частота вспышек на Солнце побила рекорд за последние 6 лет

За последние несколько дней Солнце испытывает очень высокую активность. В выходные было зафиксировано более 20 вспышек, большинство из которых относятся к классам 4 и 5, а также самому высокому классу X. Одна из вспышек оказалась самой мощной за последние 10 лет.