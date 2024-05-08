Частота вспышек на Солнце побила рекорд за последние 6 лет

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:14
Последствия таких явлений на Земле можно будет наблюдать 8 мая, когда начнутся мощные магнитные бури, которые продлятся на протяжении всей недели.
Врач-терапевт Искандар Хасанов объяснил, как все это может повлиять на здоровье людей, и дал несколько советов тем, кто хочет подготовиться к этому сложному периоду.
Магнитная буря представляет собой изменение магнитного поля или магнитной среды Земли под воздействием выброса энергии и частиц от Солнца. Такое явление может оказывать влияние на организм людей, вызывая изменения в артериальном давлении, головные и суставные боли, нарушения сна, ухудшение работоспособности, учащение пульса и негативное влияние на психоэмоциональное состояние. По словам Хасанова, все это связано с воздействием солнечной энергии на нервную систему человека, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В такие дни рекомендуется максимально защищаться от стресса, снижать эмоциональную нагрузку и проводить расслабляющие водные процедуры. Людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний следует контролировать артериальное давление и пульс. Также стоит приобрести лекарственные препараты, такие как обезболивающие, гипотензивные или тонизирующие, а также изотонические спортивные напитки или кофе. В случае недомогания контрастный душ может оказать помощь. Важно выбирать то, что уже привыкли использовать.
Однако самолечение не рекомендуется. Любые лекарства следует принимать только по рекомендации врача, который сможет дать точные рекомендации для поддержания нормального самочувствия во время магнитных бурь, учитывая особенности организма каждого человека.