Дальнобойщикам в Свердловской области не советуют ездить по Пермскому тракту

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Водителям рекомендуют выбрать другие пути для проезда, чтобы избежать попадания в пробки, ситуация с которыми может ухудшиться из-за плохой погоды, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Из-за увеличения трафика возможно образование пробок. Кроме того, ночью 9 мая возможен мокрый снег, из-за чего ситуация на дороге может стать хуже. Жителям региона советуют по возможности ездить на железнодорожном транспорте.
Напомним, 8 мая 2024 года на ЕКАДе образовался длинный затор из-за сломанного автомобиля. Движение транспорта осложнено в обе стороны.