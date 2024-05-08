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Updated Сегодня, 10:26

Дальнобойщикам в Свердловской области не советуют ездить по Пермскому тракту

Дальнобойщикам в Свердловской области не советуют ездить по Пермскому тракту

8 мая 2024, 10:24
Фото: 1MI
Дальнобойщикам не советуют ездить по трассе Пермь — Екатеринбург из-за работ, которые проводятся на дороге.

Водителям рекомендуют выбрать другие пути для проезда, чтобы избежать попадания в пробки, ситуация с которыми может ухудшиться из-за плохой погоды, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Из-за увеличения трафика возможно образование пробок. Кроме того, ночью 9 мая возможен мокрый снег, из-за чего ситуация на дороге может стать хуже. Жителям региона советуют по возможности ездить на железнодорожном транспорте.

Напомним, 8 мая 2024 года на ЕКАДе образовался длинный затор из-за сломанного автомобиля. Движение транспорта осложнено в обе стороны.

На свердловских дорогах из-за обильного снегопада очень осложнилась дорожная ситуация
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Мокрый снег#Дальнобойщики#Водители#Грузовой транспорт#Плохая погода#Екатеринбург#Затор#Пробки#Пермский тракт
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