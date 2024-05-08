Девочка в селе Свердловской области вышла из школы и пропала

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Девочка вышла из школы, однако домой она не пришла. Волонтеры начали поиски подростка, рассказали в пресс-службе областного отряда «Лиза Алерт».
Цвет волос девочки темный, глаза зеленые. В день исчезновения на школьнице были надеты куртка темного цвета, клетчатая цветная юбка, разноцветная шапка и ботинки.
Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 56-летний темноволосый местный житель. Горожанин ушел из дома и не пришел обратно. Какая одежда была на нем надета в момент исчезновения — неизвестно.