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Девочка в селе Свердловской области вышла из школы и пропала

Девочка в селе Свердловской области вышла из школы и пропала

8 мая 2024, 04:41
Фото: 1MI
14-летняя девочка из свердловского села Балтым бесследно пропала 7 мая 2024 года.

Девочка вышла из школы, однако домой она не пришла. Волонтеры начали поиски подростка, рассказали в пресс-службе областного отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Цвет волос девочки темный, глаза зеленые. В день исчезновения на школьнице были надеты куртка темного цвета, клетчатая цветная юбка, разноцветная шапка и ботинки.

Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 56-летний темноволосый местный житель. Горожанин ушел из дома и не пришел обратно. Какая одежда была на нем надета в момент исчезновения — неизвестно.

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