Дотанцевалась: в ХМАО осудили африканку за тверк у мемориала героям ВОВ

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В ХМАО вынесен приговор студентке из Замбии Ребекке Зиба, которая весной 2022 года станцевала национальный танец тверк рядом с мемориалом героям ВОВ. Она получила год условно, сообщает Ural Mash.
Видео горячей пляски студентка сама выложила в сеть, чем вызвала волну возмущения. После этого девушкой заинтересовалась полиция. Против приезжей возбудили уголовное дело. Зиба попыталась оправдаться незнанием местных законов и тем, что никого не хотела обидеть своим поступком. В итоге девушка принесла извинения.
Помимо условного срока африканской студентке запретили выкладывать что-либо в соцсети также в течение года.
В 2022 году также за тверк была задержана учительница из Екатеринбурга, которая шокировала откровенными танцами прохожих.