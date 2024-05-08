Дотанцевалась: в ХМАО осудили африканку за тверк у мемориала героям ВОВ

Видео горячей пляски студентка сама выложила в сеть, чем вызвала волну возмущения. После этого девушкой заинтересовалась полиция. Против приезжей возбудили уголовное дело. Зиба попыталась оправдаться незнанием местных законов и тем, что никого не хотела обидеть своим поступком. В итоге девушка принесла извинения.