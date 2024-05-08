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В Ханты-Мансийске осудили на год африканку, танцевавшую перед мемориалом ВОВ

Дотанцевалась: в ХМАО осудили африканку за тверк у мемориала героям ВОВ

8 мая 2024, 08:36
Фото: Ural Mash

В Ханты-Мансийске осудили на год африканку, танцевавшую перед мемориалом ВОВ

Студентка из Замбии получила год условно за горячий национальный танец у мемориала героям Великой Отечественной войны в Ханты-Мансийске.

В ХМАО вынесен приговор студентке из Замбии Ребекке Зиба, которая весной 2022 года станцевала национальный танец тверк рядом с мемориалом героям ВОВ. Она получила год условно, сообщает Ural Mash.

Видео горячей пляски студентка сама выложила в сеть, чем вызвала волну возмущения. После этого девушкой заинтересовалась полиция. Против приезжей возбудили уголовное дело. Зиба попыталась оправдаться незнанием местных законов и тем, что никого не хотела обидеть своим поступком. В итоге девушка принесла извинения.

Помимо условного срока африканской студентке запретили выкладывать что-либо в соцсети также в течение года.

В 2022 году также за тверк была задержана учительница из Екатеринбурга, которая шокировала откровенными танцами прохожих.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Обвинительный приговор#Великая отечественная война#ХМАО#Мемориал#Африка#Танец#Условный срок#Осквернение#Екатеринбург
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