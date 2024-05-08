Два жилых дома вспыхнули в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Пожарным стало известно о воспламенении в 14:10. Известно, что пламя разгорелось на площади 240 квадратных метров, отметили в региональном МЧС.
О пострадавших пока неизвестно. Пламя тушат 16 человек и 6 спецтехники. Спасатели принимают все усилия, чтобы скорее локализовать пламя.
Ранее сообщалось, что сосед спас пенсионерку из пожара в Нижнем Тагиле. Он вовремя вывел ее на улицу. Женщина инвалид, поэтому самостоятельно сделать это она не могла.