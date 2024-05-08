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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Два жилых дома вспыхнули в Екатеринбурге

Два жилых дома вспыхнули в Екатеринбурге

8 мая 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге загорелись два жилых дома на проспекте Космонавтов. Пожар тушат спасатели.

Пожарным стало известно о воспламенении в 14:10. Известно, что пламя разгорелось на площади 240 квадратных метров, отметили в региональном МЧС.

О пострадавших пока неизвестно. Пламя тушат 16 человек и 6 спецтехники. Спасатели принимают все усилия, чтобы скорее локализовать пламя.

Ранее сообщалось, что сосед спас пенсионерку из пожара в Нижнем Тагиле. Он вовремя вывел ее на улицу. Женщина инвалид, поэтому самостоятельно сделать это она не могла.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Пламя#18+#Екатеринбург#МЧС
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