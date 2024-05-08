Екатеринбург может остаться без денег на благоустройство парков

По правилам любой российский город, который претендует на благоустройство общественных территорий за федеральный счет, должен набрать голоса не менее чем трети жителей старше 14 лет. Если забракованные голоса в итоге не будут учтены при подсчете, то Екатеринбург не сможет претендовать на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, который стал лидером голосования. Для выполнения так называемого регионального KPI уральской столице необходимо не менее 318,7 тысячи голосов, однако зачтено на данный момент только 309 997 голосов.