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Published Сегодня, 10:50

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Москва оспаривает победу Екатеринбурга в голосовании за новые парки

Екатеринбург может остаться без денег на благоустройство парков

8 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI

Москва оспаривает победу Екатеринбурга в голосовании за новые парки

В Москве усомнились в результатах голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге. Городу не зачли некоторые голоса.

Екатеринбург по итогам голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» набрал 325,3 тысячи голосов. Однако Минстрой при подсчете голосов не зачел почти 15 тысяч, следует из данных на официальном портале Министерства.

По правилам любой российский город, который претендует на благоустройство общественных территорий за федеральный счет, должен набрать голоса не менее чем трети жителей старше 14 лет. Если забракованные голоса в итоге не будут учтены при подсчете, то Екатеринбург не сможет претендовать на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, который стал лидером голосования. Для выполнения так называемого регионального KPI уральской столице необходимо не менее 318,7 тысячи голосов, однако зачтено на данный момент только 309 997 голосов.

Как сообщает источник Ura.ru, в решении этой проблемы мэр Екатеринбурга Алексей Орлов надеется на помощь свердловского губернатора.

Напомним, что ранее Екатеринбург был объявлен «бронзовым призером» в России по итогам голосования по программе «ФКГС». Впереди оказались только две столицы — Москва и Санкт-Петербург.

В Нижнем Тагиле по итогам голосования в лидерах оказался сквер на Ленинградском проспекте.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Благоустройство#Парк#Население#Голосование#Голоса#Минстрой#Результаты#Екатеринбург
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