ГДДЮТ Нижнего Тагила вошел в число лучших учреждений в стране

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
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Updated Сегодня, 13:06
Такой результат был достигнут по результатам VI съезда «Моя страна», сообщили в учреждении.
Дворец удостоился звания Лауреата конкурного мероприятия «500 лучших организаций». Учреждение взяло награду в направлении «Лидер в сфере патриотического воспитания». В учреждении поздравили представителей Дворца и лично руководителя Оксану Михневич.
Ранее юная тагильчанка заняла первое место на Всероссийском конкурсе чтецов. Мария Кожинова учится в студии развития «Теремок».