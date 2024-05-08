tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

ГДДЮТ Нижнего Тагила вошел в число лучших учреждений в стране

ГДДЮТ Нижнего Тагила вошел в число лучших учреждений в стране

8 мая 2024, 12:59
Фото: Предоставлено ГДЮЮТ
ГДЮЮТ Нижнего Тагила вошел в число самых лучших учреждений России.

Такой результат был достигнут по результатам VI съезда «Моя страна», сообщили в учреждении.

Дворец удостоился звания Лауреата конкурного мероприятия «500 лучших организаций». Учреждение взяло награду в направлении «Лидер в сфере патриотического воспитания». В учреждении поздравили представителей Дворца и лично руководителя Оксану Михневич.

Ранее юная тагильчанка заняла первое место на Всероссийском конкурсе чтецов. Мария Кожинова учится в студии развития «Теремок».

Тагильские дошкольники сделали «Первые шаги в науку» и вернулись домой с победой
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильский «Мир танца» привез награды хореографического фестиваля «Градиент» в ТюмениПять наград завоевала тагильская «Задоринка» на всероссийском фестивале «Карусель»Воспитанники тагильской СШОР «Юность» завоевали две награды областного Первенства
#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Россия#Свердловская область#Конкурс#Награда#Образование#ГДДЮТ#Обучение#Первое место#Конкурс чтецов#Екатеринбург#Дворец творчества
Подпишитесь
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая
Вчера, 15:48
«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Вчера, 09:15
В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенка
Вчера, 14:00
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая
Вчера, 10:16
«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку
Вчера, 09:13
"